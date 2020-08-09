Управление Народной милиции потребовало от украинского командования наказать виновного в применении ударного беспилотника

В Донбассе введены дополнительные меры по установлению «режима тишины» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Управление Народной милиции ДНР потребовало от украинского командования наказать офицера 36-й бригады, ответственного за применение ударного беспилотника на юге Донбасса.

- В соответствии с перечнем дополнительных мер по установлению и поддержанию режима прекращения огня украинская сторона, в данном случае, обязана применить дисциплинарные меры в отношении командира 501 батальона 36-й бригады и уведомить о них координатора Контактной группы, - говорится в заявлении Управления Народной милиции.

УНМ требует от штаба «ООС» проявить волю, навести порядок в подчиненных подразделениях и добиться выполнения приказа о реализации дополнительных мер по установлению и поддержанию режима прекращения огня.

Как сообщалось ранее, ВСУ применили ударный беспилотник, сбросив с него боеприпас в районе Ленинского.

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