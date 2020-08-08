Горловка будет со светом: отремонтировали стратегически важную ЛЭП

Ремонтным бригадам потребовалось два дня, чтобы восстановить целостность высоковольтной линии. Фото: mintop.su

Линия электропередачи в Горловке, поврежденная в начале года огнем ВСУ, восстановлена после длительных переговоров с украинской стороной. Об этом сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.

- ЛЭП была перебита и посечена на 12 пролетах. Ремонтным бригадам потребовалось два дня, чтобы восстановить целостность высоковольтной линии и грозозащитного троса. Сейчас она включена в сеть и подстанция 110 кВ «Доломит» запитана по обычной схеме, - отметили в ведомстве.

ЛЭП была серьезно повреждена обстрелами киевских силовиков еще в начале года. Все эти месяцы украинская сторона категорически отказывалась согласовать проведение ремонтных работ. Горловские энергетики сумели выйти из сложной ситуации, чтобы не оставить жителей города без света - подстанцию запитали по резервной линии. Но, как сами признаются, надежность такой схемы была очень низкой. Любой снаряд, выпущенный с украинских позиций, мог оставить значительную часть Горловки без электричества.

После получения гарантий безопасности работы проводились при непосредственном участии представителей ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и миссии ОБСЕ, так как места повреждений линии находились недалеко от позиций ВСУ. Восстановительные работы удалось начать только после масштабной проверки местности на предмет неразорвавшихся боеприпасов.

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