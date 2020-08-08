В Донецке продолжают сбор денег на лечение смертельной больной 3-летней Радомиры Баша

Осталось собрать 112 тысяч рублей. Фото: Время добрых

Трехлетняя дончанка Радомира Баша борется с острым лимфобластным лейкозом – раком крови.

- Вчера сдали анализы в онкоотделении, результаты пришли хорошие. Врачи позволили нам на недельку съездить домой, набраться сил и отдохнуть. Мирочка уже закончила первый протолок лечения. По приезду в больницу начнем следующий, более сложный и тяжелый. Но я верю, что и его мы храбро пройдем. Настроены мы решительно-позитивно! – рассказала мама девочки.

Сбором средств для Радомиры Баша занимается благотворительный фонд «Время добрых». На лечение ребенка было необходимо собрать 380 тысяч рублей. Небезразличные люди уже перевели и передали благотворителям 268 тысяч. Остаток сбора – 112 тысяч.

- Радочке резко стало плохо после Вербного воскресения. Накануне доченька долго играла на улице, и я думала, что она просто переохладилась, - рассказывает мама ребенка. - Переживать я стала, когда поняла, что температура уже не сбивается просто жаропонижающими. То, что с дочкой что-то не так показал анализ крови – гемоглобин упал почти до нуля. Нас в экстренном порядке перевели в отделение онкогематологии.

Телефоны благотворительного фонда «Время добрых»:

+380714361061

+380713524822

Также вся необходимая информация и документы в группе в социальной сети – vk.com/vremya.dobryh

Реквизиты Фонда

АО "Тинькофф Банк"

ИНН 6165222817

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к/с 30101810145250000974

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Карта ЦРБ 1035272892549785 (OLGA SOROKINA 01/21)

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