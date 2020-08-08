ГИА в ДНР 2020: В Республике подвели итоги государственной аттестации

В ДНР подвели итоги ГИА 2020 Фото: Евгения ГУСЕВА

В этом году в Государственной итоговой аттестации приняли участие 9265 выпускников школ Республики. Об этом сообщила начальник республиканской службы по контролю и надзору в сфере образования и науки ДНР Любовь Волкова.

Она отметила, что выпускные экзамены в ДНР писали выпускники школ из Российской Федерации, Луганской Народной Республики и Армении.

- Все участники показали высокие результаты при прохождении государственной итоговой аттестации, - говорит Любовь Волкова. - Она включала в себя один обязательный экзамен – по русскому языку, а также экзамены по предметам на выбор.

По словам Волковой, в качестве экзаменационного предмета математику выбрали 3624 человека, историю – 3022 и биологию – 1527.

- Меньшей популярностью пользуются английский язык и химия, - говорит начальник республиканской службы по контролю и надзору в сфере образования и науки Республики. - Кроме того, в сравнении с прошлым годом наблюдается рост выпускников, выбирающих в качестве дополнительного предмета информатику и ИКТ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Красный крест раздал жителям прифронтового поселка Донбасса цыплят-бройлеров

Раздача прошла на «Трудовских». На следующей неделе планируется выдача кур-несушек (подробности)