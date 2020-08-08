Данные ОБСЕ: В местах хранения отсутствует тяжелое вооружение ВСУ

Представители ОБСЕ недосчитались в местах хранения тяжелого вооружения ВСУ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали отсутствие в местах хранения 18 единиц тяжелой техники вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- Миссия ОБСЕ констатировала отсутствие четырех 120-миллиметровых минометов «Сани», трех реактивных систем залпового огня «Град», трех самоходных гаубиц «Акация», зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» и семи танков Т-80 в местах хранения и размещения отведенного вооружения, - сказал он.

Представитель оборонного ведомства Республики отметил, что, несмотря на действующее перемирие, командование ВСУ грубо нарушает достигнутые договоренности, размещая тяжелое вооружение в населенных пунктах.

- По данным ОБСЕ, два бронетранспортера размещены в жилом районе населенного пункта Попасная, также отмечена боевая бронированная машина вблизи населенного пункта Врубовка, - рассказал Филипоненко.

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