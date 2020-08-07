Глава МИД ДНР: Украинская сторона должна отказаться от популизма по вопросу обмена пленными

Никонорова ответила Ярмаку. Фото: mid-dnr.su

Глава офиса президента Украины Андрей Ярмак заявил в интервью Reuters, что Киев надеется провести обмен пленными с республиками Донбасса в ближайшие недели.

Министр иностранных дел, полномочный представитель Донецкой Народной Республики на переговорах в Минске, Наталья Никонорова дала ответ Ярмаку.

- Украинская сторона должна отказаться от популизма по вопросу обмена пленными, - сказала Никонорова.

Она призывала руководство Украины сосредоточиться не на показной готовности осуществить обмен, а на реальной работе в этом направлении.

- Ведь только путем предметного и соответствующего букве Минских договоренностей диалога с нами возможно на деле приблизить прогресс по такому важнейшему гуманитарному вопросу, как возвращение удерживаемых граждан домой, с учетом полного восстановления всех их прав, - отметила министр иностранных дел Республики.

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