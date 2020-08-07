Коронавирус в ДНР: За сутки новых случаев заражение не выявлено

За все время коронавирус в ДНР был выявлен у 1914 жителей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Согласно проведенным исследованиям 6 августа, новых случаев заражения коронавирусом в ДНР не было выявлено. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

Отмечается, что за сутки с дважды отрицательным тестом выписан один человек.

- По состоянию на 7 августа коронавирусная инфекция была выявлена у 85 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года, - говорят в здравоохранительном ведомстве Республики. - Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения ДНР и получают бесплатное лечение.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 1914 жителей. Из этого числа 861 человек выздоровели и были выписаны из больницы. Зарегистрировано 111 летальных случаев. Лечение продолжают 942 пациента.

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