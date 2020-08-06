Погода в Донецке на день: 7 августа синоптики прогнозируют жару, без осадков

За последние 130 лет температура воздуха 6 августа в Донецке поднималась максимум до 34 градусов тепла Фото: Алина Ефименко

7 августа в столице ДНР будет солнечным и без осадков. Облаков в Донецке наблюдаться в этот день не будет, он обещает быть ясным и жарким. Ветер будет дуть в северо-восточном направлении со скоростью максимум 3 метра в секунду.

Днем температура воздуха поднимется до +31. Вечером ситуация на улице не сильно поменяется в температурном плане. Термометр будет показывать 38 – 31 градуса тепла. Также 7 августа открывается прекрасный вид на ночное небо. Облаков на небосводе не будет до следующего дня.

Народный прогноз погоды. 7 августа отмечается Успение (кончина) правоверной Анны, матери Пресвятой Богородицы. Наши предки на Успение предсказывать погоду на зиму: какова погода после обеда, такова зима после декабря. Также они наблюдали в этот день за аистами. Если за неделю до Спаса аисты начинают готовиться к отлету, то зима наступит рано и будет очень морозной. А вот весна, наоборот, теплая.

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