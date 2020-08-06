Авторы граффити «Молодость» и портрета Моторолы в центре Донецка вернулись с форума «Таврида - 2020»

Кроме «Тавриды» молодежь ДНР приглашают на форумы в Казани, Оренбурге, Москве и Судаке. Фото: Пресс-служба общественной организации "Молодая Республика"

5 августа прошел брифинг с активистами общественной организации «Молодая Республика», где они рассказали о своем опыте участия в российском форе молодых деятелей культуры и искусства «Таврида – 2020» в городе Судак.

Проходным билетом на форум для них стало, присланное организаторам мероприятия, граффити «Молодость» арт-группировки «Арт-Таран».

— Первым российским мероприятием постковидного периода для молодежи Республики стал форум молодых деятелей культуры и искусства «Таврида – 2020». Данный форум является платформой, предоставляющей все ресурсы и необходимые условия для полноценного развития и повышения творческих навыков молодежи. Такая возможность представилась активистам нашей общественной организации «Молодая Республика», а именно руководителю художественного проекта «Арт-Таран» - Трошкиной Дарье и активистке проекта Дейнека Анастасии. Девушки посетили смену под названием творческая антишкола новой визуальной культуры в период с 27 июля по 2 августа, — рассказала руководитель блока по организации проектов Яна Яковенко.

На форуме девушки полностью погрузились в творческую среду. Среди участников форума были художники, скульпторы, авторы инсталляций, арт-критики, арт-менеджеры и многие другие представители художественных направлений со всей России.

— Таврида – это место, пропитанное искусством во всех его проявлениях; площадка для приобретения уникальных знаний, умений и навыков, которая так же дает возможность показать свои способности и заявить о себе. В рамках проекта Арт-Таран общественной организации «Молодая Республика» мы стараемся вести активную творческую деятельность, организовываем выставки, мероприятия, направленные на популяризацию современного искусства. Полученные знания помогут организовывать и создавать более качественные и профессиональные проекты на территории ДНР, — добавила участница форума «Таврида – 2020» Дарья Трошкина.

Также девушка рассказала, что их компания проявила инициативу и сделала художественную роспись. На согласование было отправлено два эскиза, они оба прошли, но из-за ограничений по времени удалось реализовать только один из них. Так что теперь территорию форума «Таврида» украшает творческая работа молодежи Республики.

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