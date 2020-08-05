Молодежь ДНР посетит форумы в Казани, Оренбурге, Москве и Судаке

5 Авг. 2020 2020-08-05T14:48:59+03:00

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Молодежь Донецкой Народной Республики с августа по октябрь посетит молодежные форумы в Москве, Казани, Оренбурге и Судаке.

- Вчера очередная делегация из ДНР отправилась на следующую смену форума «Таврида» в Судаке – на антишколу по направлению «Кино, анимация и индустрия моды». Также нашим ребятам еще предстоит отправиться на несколько антишкол «Тавриды» в конце августа, сентябре и октябре, — сообщил замминистра молодежи спорта и туризма ДНР Дмитрий Ковыршин.

Он также добавил, что делегаты от ДНР со 2 по 8 сентября примут участие в международном молодежном форуме «Евразия Global» в Оренбурге, они поедут туда не только в качестве участников, но и волонтеров. С 22 сентября по 2 октября представители Республики отправятся на международный молодежный форум российских соотечественников, проживающих за рубежом «20.20» в Москве. А с 21 по 27 сентября молодежь ДНР примет участие во всероссийском слете Национальной лиги студенческих клубов в Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU