На КПВВ «Станица Луганская» можно будет пройти ПЦР-тестирование

КПВВ «Станица Луганская» ежедневно пересекают более тысячи жителей Украины и ЛНР. Фото: пресс-служба ГПСУ

Украинские власти собираются открыть на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» мобильный пункт для желающих пройти ПЦР-тестирование на коронавирус.

- В Станице Луганской должен заработать мобильный пункт, где можно будет добровольно сдать биоматериал для прохождения ПЦР-тестирования. В случае получения отрицательного теста это позволит не находиться на самоизоляции, – сообщил председатель подконтрольной Киеву Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

Впрочем, губернатор не стал конкретизировать дату открытия мобильного пункта, как и сроки готовности тестов. Сейчас на подконтрольной Украине территории Луганщины исследования методом ПЦР проводят в Северодонецке областная вирусологическая лаборатория и ООО КДЛ «Фармбиотест».

Напомним, что пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская» ежедневно пересекают более тысячи жителей Украины и ЛНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На пунктах пропуска в Донбассе Зеленскому мешают украинские генералы

Самоизоляция для жителей, прибывших в незалежную из ДНР и ЛНР, остается (подробнее)