НМ ЛНР призвала командование украинских военных исключить провокационные обстрелы
В Народной милиции ЛНР заявили, что украинские военные обстреляли территорию Республики, чем нарушили ранее достигнуты договоренности. В оборонном ведомстве отметили, что украинские военные начали стрелять после одной из публикаций минобороны Украины.
- Огневая активность противника зафиксирована после публикации сообщения министерством обороны Украины о принятии военнослужащими самостоятельного решения на открытие огня под предлогом удаленности командования, принимающего решения, что противоречит перечню дополнительных мер контроля по соблюдению перемирия, - заявили в НМ ЛНР.
Народная милиция Республики призвала командование «ООС» «навести порядок в подконтрольных вооружённых формированиях, усилить контроль за выполнением условий режима прекращения огня и исключить провокационные обстрелы с целью сохранения достигнутого перемирия».
Напомним, допмеры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением вступили в силу с 27 июля. Под запретом использование всех видов оружия, летательных аппаратов и проведение разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах.
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