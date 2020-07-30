НМ ЛНР призвала командование украинских военных исключить провокационные обстрелы

30 Июль 2020 2020-07-30T12:02:32+03:00

В Донбассе действует перемирие, но украинские военные все равно устраивают провокации. Фото: Штаб "ООС"

В Донбассе действует режим прекращения огня, однако ВСУ продолжают провокации

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В Народной милиции ЛНР заявили, что украинские военные обстреляли территорию Республики, чем нарушили ранее достигнуты договоренности. В оборонном ведомстве отметили, что украинские военные начали стрелять после одной из публикаций минобороны Украины.

- Огневая активность противника зафиксирована после публикации сообщения министерством обороны Украины о принятии военнослужащими самостоятельного решения на открытие огня под предлогом удаленности командования, принимающего решения, что противоречит перечню дополнительных мер контроля по соблюдению перемирия, - заявили в НМ ЛНР.

Народная милиция Республики призвала командование «ООС» «навести порядок в подконтрольных вооружённых формированиях, усилить контроль за выполнением условий режима прекращения огня и исключить провокационные обстрелы с целью сохранения достигнутого перемирия».

Напомним, допмеры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением вступили в силу с 27 июля. Под запретом использование всех видов оружия, летательных аппаратов и проведение разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах.

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ИСТОЧНИК KP.RU