Погода в Донецке на день: 25 июля ожидается ясная погода, без осадков

За последние 130 лет максимальная температура воздуха составляла 25 июля в Донецке составляла 37 градусов Фото: Алина Ефименко

25 июля в Донецке ожидается преимущественно ясная и солнечная погода. В середине дня на небе могут появиться облака, но они продержатся там недолго. Осадков не предвидится.

Температура воздуха в этот день будет высокой. Утром 14 градусов тепла, а днем и вечером уже 28 градусов выше нуля. Скорость воздушных потоков всего 2 – 8 метров в секунду. Ветер будет дуть в восточном направлении.

Народный прогноз погоды. 25 июля почитается память священномучеников Прокла и Илария. Наши предки могли предсказывать погоду на этот день по природным явлениям. Они заметили, если накануне ночью нет росы, а в низинах нет тумана, то это к ненастью. А роса, которая так и не просохла, означала приближение грозы.

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