Поврежденный в ходе обстрела ВСУ водовод в Горловке будут ремонтировать неделю

24 Июль 2020 2020-07-24T14:39:22+03:00

Подача воды от этого водовода осуществляется не только на населенные пункты Республики, а также временно оккупированные Украиной территории Донбасса. Фото: Минстрой ДНР

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Для того, чтобы восстановить поврежденный в ходе обстрелов водовод в Горловке, нужна неделя. Поскольку утечек в трубах несколько, то на каждый участок работникам выделяется 1 – 2 дня для ремонта. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики Сергей Наумец.

— Переговоры о выполнении ремонтных работ начались сразу же, как стало известно о повреждениях. По состоянию на данный момент четыре бригады специалистов Регионального управления по эксплуатации канала КП «Компания «Вода Донбасса» уже приступили к работам после получения гарантий безопасности, — добавил министр.

Напомним, что утром 22 июля в ходе обстрела были повреждены три напорных трубопровода канала «Северский Донец – Донбасс». Они расположены в серой зоне вблизи Горловки. Таким образом, подача воды сократилась почти в три раза. Сегодня эксперты оценивают недостачу воды в разных населенных пунктах от 30 до 50 процентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU