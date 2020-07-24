2020-07-24T11:21:38+03:00
Общество

В Донецком ботаническом саду впервые зацвело кофейное дерево

Жителей и гостей Донецка приглашают на экскурсию
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Цветы напоминают жасмин. Фото: Ботанический сад ДонецкаЦветы напоминают жасмин. Фото: Ботанический сад Донецка
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В оранжерее Донецкого ботанического сада ВПЕРВЫЕ расцвело кофейное дерево!

- Любителям настоящего кофе стоит присмотреться к его потрясающей красоте в период цветения, - говорят сотрудники ботсада. - Ведь прежде, чем кофе попадет на стол и вы его сварите, он покрывается красивыми и ароматными белыми цветками, которые напоминают жасмин. Со временем на месте цветков завязываются плоды, которые зреют около года. Поэтому мы с нетерпением ждем первого урожая. Это стоит увидеть своими глазами!

Кофейное дерево (Coffea arabica) — наиболее распространенный представитель рода Кофе (Coffea), который объединяет примерно 40 видов. И хотя его родиной считается Африка, в наших оранжереях кофейное дерево отлично прижилось.

А потому самое время на выходных посетить наш ботанический сад, чтобы увидеть эту красоту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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