Украина отправила на военные учения в немецкий Хохенфельс зараженных коронавирусом солдат
Руководство вооруженных формирований Украины отправило на военные учения в Германию солдат с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
- Командующий оперативно-тактической группировкой «Север» полковник Алексей Шандар отдал указания на убытие в экстренном порядке 27 военнослужащих 80-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ для участия в международных учениях Saber Junction («Скрещенные сабли») в немецком Хохенфельсе, - сказал он.
Филипоненко отметил, что из-за того, что солдат нужно было срочно отправить на учения – комбриг не организовал тестирование.
- На данный момент заражение коронавирусной инфекцией подтверждено у двух украинских военнослужащих, - рассказал представитель оборонного ведомства Республики.
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ИСТОЧНИК KP.RU