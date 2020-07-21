2020-07-21T17:08:02+03:00
Политика

Украина отправила на военные учения в немецкий Хохенфельс зараженных коронавирусом солдат

На учения Saber Junction отправились 27 киевских силовиков
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Коронавирус уже выявили у двух солдат. Фото: facebook.com/Штаб "ООС"Коронавирус уже выявили у двух солдат. Фото: facebook.com/Штаб "ООС"
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Руководство вооруженных формирований Украины отправило на военные учения в Германию солдат с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- Командующий оперативно-тактической группировкой «Север» полковник Алексей Шандар отдал указания на убытие в экстренном порядке 27 военнослужащих 80-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ для участия в международных учениях Saber Junction («Скрещенные сабли») в немецком Хохенфельсе, - сказал он.

Филипоненко отметил, что из-за того, что солдат нужно было срочно отправить на учения – комбриг не организовал тестирование.

- На данный момент заражение коронавирусной инфекцией подтверждено у двух украинских военнослужащих, - рассказал представитель оборонного ведомства Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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