Умер легендарный донецкий баскетболист Андрей Ботичев
Самый титулованный и известный баскетболист Донецкого края Андрей Ботичев ушел из жизни в возрасте 45 лет. С ним дома произошел несчастный случай, он упал и ударился головой. Об этом «КП» сообщил президент Федерации баскетбола города Донецка Олег Головин.
- Во время войны Андрей был тренером Донецкого училища Олимпийского резерва имени Сергея Бубки. Неоценимый опыт молодому поколению мог бы передавать этот великий баскетболист. Но судьба распорядилась иначе, и мы все скорбим этому горю, - сказал Олег Николаевич.
Андрей Ботичев был играющим тренером. Вместе с ним сборная ДНР неоднократно выигрывала Первенства в России по баскетболу.
Отпевание и прощание с легендой донецкого баскетбола пройдет в храме на территории больницы Калинина в 11.00 (проспект Ильича, возле остановки на Набережной). Похоронят Андрея Ботичева на Мушкетовском кладбище в полдень 19 июля.
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ИСТОЧНИК KP.RU