2020-07-18T22:53:52+03:00
Общество

Умер легендарный донецкий баскетболист Андрей Ботичев

Его похоронят завтра, 19 июля, на Мушкетовском кладбище
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Умер легендарный донецкий баскетболист Андрей Ботичев. Фото: Федерация баскетбола ДонецкаУмер легендарный донецкий баскетболист Андрей Ботичев. Фото: Федерация баскетбола Донецка
Изменить размер текста:

Самый титулованный и известный баскетболист Донецкого края Андрей Ботичев ушел из жизни в возрасте 45 лет. С ним дома произошел несчастный случай, он упал и ударился головой. Об этом «КП» сообщил президент Федерации баскетбола города Донецка Олег Головин.

- Во время войны Андрей был тренером Донецкого училища Олимпийского резерва имени Сергея Бубки. Неоценимый опыт молодому поколению мог бы передавать этот великий баскетболист. Но судьба распорядилась иначе, и мы все скорбим этому горю, - сказал Олег Николаевич.

Андрей Ботичев был играющим тренером. Вместе с ним сборная ДНР неоднократно выигрывала Первенства в России по баскетболу.

Отпевание и прощание с легендой донецкого баскетбола пройдет в храме на территории больницы Калинина в 11.00 (проспект Ильича, возле остановки на Набережной). Похоронят Андрея Ботичева на Мушкетовском кладбище в полдень 19 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ребят выдернули с передовой» В Донецке прошли отборочные схватки по самбо в сборную ДНР

Лучшие бойцы отправятся на сборы в Керчь и другие российские города (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Умер легендарный донецкий баскетболист Андрей Ботичев
Погода в Луганске на день: 19 июля без осадков и жара до 30 градусов
Погода в Донецке на день: 19 июля будет малооблачно и до +28 градусов
В ЛНР рассказали, что оптимизация вузов затронет более шести с половиной тысячи студентов
Эдуард Басурин: Боец карательного батальона, который перешел на сторону ДНР, подтвердил нахождение в Донбассе наемников из стран НАТО
Украина собирается открыть возле всех КПВВ в Донбассе мобильные центры предоставления админуслуг
В ЛНР женятся и рожают больше всего в Луганске и Алчевске
В Донбассе пожилая женщина за 800 долларов заказала убийство бывшего мужа-инвалида
ДНР передаст Украине тело третьего украинского диверсанта, погибшего под Горловкой
«Белка посетила!» В Мариуполе мужик с топором кидался на прохожих
Коронавирус в ДНР: В Республике за сутки выписаны 13 жителей, которые вылечились от COVID-19
Украинская армия обстреляла три населенных пункта в ДНР
«Спасал кошку!» Сотрудники МЧС ДНР сняли жителя Горловки с балкона седьмого этажа
Коронавирус в ЛНР: В минувшие сутки от COVID-19 умер житель Республики
Пункт пропуска «Еленовка» в Донбассе за день пересекли более 300 человек
В ДНР водителям разрешили до 1 октября ездить без полиса ОСАГО
Погода в Донецке на день: 18 июля будет малооблачно, дождь, +18 градусов
Погода в Луганске на день: 18 июля будет облачно с прояснениями, до 27 градусов тепла
В ДНР законодательно закрепили статус вынужденного переселенца