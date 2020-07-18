Погода в Донецке на день: 19 июля будет малооблачно и до +28 градусов

18 Июль 2020 2020-07-18T20:06:23+03:00

В Донецке будет дуть северо-восточный ветер со скоростью до 5 метров в секунду

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19 июля в Донецке и Донецкой Народной Республике ожидается малооблачная погода. Утром температура воздуха составит от +15 до +22 градусов. Днем воздух прогреется до 26 — 28 градусов выше нуля. Вечером ожидается +24... +21.

Ветер будет дуть в северо-восточном направлении со скоростью от 2 до 5 м/с.

19 июля – Сысоев день. В старые времена считалось, что именно в этот день роса обладает самыми целебными свойствами. По народным приметам, если на Сысоя мокро было – к сырой осени. Днем холодно, а вечером теплеет – дождя жди. Если ноготки свои цветки с утра раскрыли – день ясный будет.

Гуси взлететь хотят, когда по мосту идут – к благоприятной сухой погоде. Если дождь закончился и земля «парит», то скоро опять поливать будет.

По прогнозам синоптиков 20 июля ожидается усиление жары днем до 30 градусов. Ночью будет 17-19 градусов тепла.

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ИСТОЧНИК KP.RU