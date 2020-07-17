Погода в Донецке на день: 18 июля будет малооблачно, дождь, +18 градусов

17 Июль 2020 2020-07-17T23:06:55+03:00

В Донецке будет дуть северо-восточный ветер, порывами до 12 метров в секунду

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В Донецке и Донецкой Народной Республике 18 июля будет малооблачно, дождь. По прогнозу синоптиков, ожидается 16-18 градусов тепла. В течение суток ветер будет дуть в северо-восточном направлении. Скорость воздушных масс составит 7-12 метров в секунду.

В этот день почитается память святого князя Андрея Боголюбского. Раньше смотрели, нет ли желтых листьев на деревьях, если есть, то осень рано наступит. Этот день определял погоду 11 августа: «Каков Андрей - таков и Калинник (11 августа)». Наши предки в этот день наблюдали, как «играет месяц». Если он виден при восходе, то кажется перебегающим с места на место, изменяет свой цвет и прячется в облака, то быть хорошему урожаю.

По прогнозам синоптиков, 19 июля в Донецке и ДНР ожидается небольшая облачность, до 28 градусов тепла.

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ИСТОЧНИК KP.RU