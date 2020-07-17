2020-07-17T22:22:00+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: 18 июля будет облачно с прояснениями, до 27 градусов тепла

В Луганске будет дуть северо-восточный ветер, порывами до 14 метров в секунду
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Погода в Луганске на день: 18 июля будет облачно с прояснениями, до 27 градусов теплаПогода в Луганске на день: 18 июля будет облачно с прояснениями, до 27 градусов теплаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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18 июля в ЛНР температура воздуха будет колебаться от 11 градусов выше нуля ночью до 27 градусов тепла днем. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- В Республике будет облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь с грозой, ночью и утром местами туман, днем без существенных осадков, ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 12-14 градусов выше нуля, днем – 25-27 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 13-15 градусов ночью и 23-25 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 14-16 градусов тепла ночью до плюс 25-27 градусов днем.

19 июля, по предварительному прогнозу, осадков не ожидается, днем станет теплее на 2-4 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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