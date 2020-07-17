2020-07-17T21:08:18+03:00
Общество

В ДНР приняли Семейный кодекс

Он вступит в силу 1 сентября
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В ДНР приняли Семейный кодексВ ДНР приняли Семейный кодексФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Сегодня, 17 июля, депутаты Народного Совета Республики на внеочередном пленарном заседании приняли Семейный кодекс, разработанный Верховным Судом.

- Упорядочение семейных отношений, забота об укреплении семьи как важнейшей ячейки общества в условиях демократического правового государства, в котором человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а их соблюдение и защита - обязанность государства, составляют одну из важнейших задач нашего общества. Решение возникающих в этой области проблем невозможно без норм семейного права. Основная цель правового регулирования семейных отношений – укрепление семьи, – сообщила специалист отдела подготовки законопроектов Управления систематизации законодательства и анализа судебной практики аппарата Верховного Суда Николая Цыганка.

Проект также регулирует имущественные отношения, которые существуют между настоящими и бывшими супругами, раскрывает вопросы заключения и расторжения брачных договоров, правовые основания для признания их недействительными. Кроме того, нормы документа призваны обеспечить беспрепятственное осуществление членами семьи своих прав и усилить защиту этих прав, не допускать произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, как это закреплено в Конституции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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