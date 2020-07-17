В МГБ ДНР сделали срочное заявление о причасти украинских спецслужб к терактам в ДНР и Крыму

17 Июль 2020 2020-07-17T20:18:37+03:00

МГБ сделало срочное заявление о причасти украинских спецслужб к терактам в ДНР и Крыму Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

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МГБ ДНР раскрыло подробности диверсионных и террористических актов, организованных Минобороны Украины в Крыму и ДНР.

- 9 июля 2020 года в украинских СМИ были приданы огласке аудиозаписи телефонных разговоров экс-президента Украины Порошенко с бывшим вице-президентом США Байденом, где американская сторона фактически подвергла обструкции попытки Киева развязать диверсионную войну в российском Крыму в августе 2016 года.

16 июля 2020 года на ряде интернет-ресурсов были размещены совершенно секретные документы Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которые раскрывают все обстоятельства неудачной диверсионно-террористической акции в Крыму 6–8 августа 2016 года.

В связи с этим МГБ ДНР считает важным сделать официальное заявление, - говорит представитель Министерства государственной безопасности Республики Михаил Попов. - Материалы ГУР МО Украины, опубликованные в интернете, являются абсолютно достоверными. Из них прямо следует, что в начале 2016 года начальник ГУР Кондратюк дал указание фактически совершить террористический акт в России. Этот теракт был сорван спецслужбами ценой жизни сотрудника ФСБ. Документально подтверждено, что этот теракт готовило и пыталось осуществить подразделение украинской разведки – Специальный резерв ГУР МОУ, база которого расположена в городе Лютеж Киевской области.

Кроме того, документально установлены имена всех причастных к этому преступлению должностных лиц военной разведки Украины. Более того, эти сотрудники Специального резерва хорошо известны МГБ по преступлениям, совершенным в Донбассе.

Отметим, что указанная диверсионно-разведывательная деятельность была пресечена благодаря профессиональной работе МГБ и МВД ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU