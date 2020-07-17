В Донецке расцвели экзотические растения Средиземноморья

17 Июль 2020 2020-07-17T19:24:02+03:00

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В Донецком ботаническом саду расцвели экзотические растения Средиземноморья. Одноименная экспозиция – уголок, наполненный теплотой, уютом и умиротворением необычайно красивой природы.

- Растения Средиземноморья наполнили воздух ароматами олеандра, лаванды и других душистых трав. Вы сможете насладиться южным очарованием бугенвиллеи, олеандра, тивеции, которые радуют взор своим эффектным цветением, - говорят сотрудники ботанического сада.

В наших широтах, из-за холодной зимы, эти экзотические растения можно увидеть только в оранжереях. А в теплое время года – под открытым небом на экспозиции «Средиземноморье».

Экскурсии по коллекциям открытого грунта проводятся ежедневно в 11.00. Стоимость билета – 50 рублей. Самостоятельную прогулку по территории можно совершить с 9.00 до 18.00. Стоимость билета - 30 рублей. Для льготных категорий граждан - 20 рублей. Дошкольники - бесплатно.

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ИСТОЧНИК KP.RU