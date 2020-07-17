Почти 10 тысяч жителей ДНР подали документы на пересечение границы с Россией, ЛНР и Украиной
На сегодня оперативный штаб «Здоровое движение» принял обращения от порядка 10 тысяч жителей ДНР для помощи в пересечении границы с Россией, ЛНР и Украиной. Об этом сегодня сообщил заместитель руководителя Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» по структурному развитию Сергей Кондрыкинский.
- С 1 апреля по 16 июля на горячую линию штаба поступило около 36 тысяч обращений. Большинство людей консультировались. Кроме того, жители обращались за гуманитарной помощью, а также помощью волонтеров, - рассказал Сергей Кондрыкинский.
Согласно указу Главы ДНР выезд из Республики в Россию разрешен всем без ограничений. В то же время, въезд граждан, имеющих регистрацию в ДНР, с территории Украины осуществляется только по спискам, составленным Межведомственным оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавируса, через КПВВ «Еленовка» в установленные дни.
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ИСТОЧНИК KP.RU