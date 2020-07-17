2020-07-17T16:54:24+03:00
Политика

Военные ДНР отбили новую вылазку украинских диверсантов возле Широкино

Два украинских диверсанта погибли
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Военные ДНР отбили новую вылазку украинских диверсантов возле Широкино. Фото: СВ ДНРВоенные ДНР отбили новую вылазку украинских диверсантов возле Широкино. Фото: СВ ДНР
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Два украинских диверсанта погибли, пытаясь проникнуть в Донецкую Народную Республику прошлой ночью. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Эдуард Басурин.

- Минувшей ночью была осуществлена еще одна диверсионная вылазка группой численностью до восьми боевиков. Попытка украинской ДРГ проникнуть на территорию Республики в районе села Широкино обернулась провалом, - рассказал Эдуард Басурин.

Предыдущая попытка украинских диверсантов проникнуть в Республику также провалилась. На подходе к Зайцево боевики подорвались на минном поле.

По словам Басурина, военно-политическое руководство Украины обеспокоено гибелью иностранных наемников в районе Зайцево и полностью игнорируют свои потери в районе Широкино. Обе вылазки были запланированы противником.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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