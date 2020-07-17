Военные ДНР отбили новую вылазку украинских диверсантов возле Широкино
Два украинских диверсанта погибли, пытаясь проникнуть в Донецкую Народную Республику прошлой ночью. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Эдуард Басурин.
- Минувшей ночью была осуществлена еще одна диверсионная вылазка группой численностью до восьми боевиков. Попытка украинской ДРГ проникнуть на территорию Республики в районе села Широкино обернулась провалом, - рассказал Эдуард Басурин.
Предыдущая попытка украинских диверсантов проникнуть в Республику также провалилась. На подходе к Зайцево боевики подорвались на минном поле.
По словам Басурина, военно-политическое руководство Украины обеспокоено гибелью иностранных наемников в районе Зайцево и полностью игнорируют свои потери в районе Широкино. Обе вылазки были запланированы противником.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Диверсанты ВСУ, погибшие под Горловкой, оказались иностранными наемниками
Народной милиции ДНР удалось установить их личности (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU