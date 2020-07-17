ВСУ за сутки выпустили по ДНР 45 боеприпасов
Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки пять раз нарушили перемирие, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 45 боеприпасов. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- Под обстрелом оказались поселки Александровка и шахты «Трудовская» на западе Донецка и район поселка Гольмовский (Горловка), - говорится в сообщении СЦКК.
Украинские военные применяли 82-миллиметровые минометы, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.
Ранее сообщалось, что накануне в результате украинского обстрела поселка Трудовские ранения получили два мирных жителя. У женщины осколочное ранение ноги, у мужчина – спины. Такое вот "перемирие".
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ИСТОЧНИК KP.RU