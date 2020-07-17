2020-07-17T15:37:01+03:00
Политика

ВСУ за сутки выпустили по ДНР 45 боеприпасов

Они пускали в ход минометы, гранатометы и зенитки
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ за сутки выпустили по ДНР 45 боеприпасов. Фото: ТК «Звезда»ВСУ за сутки выпустили по ДНР 45 боеприпасов. Фото: ТК «Звезда»
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Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки пять раз нарушили перемирие, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 45 боеприпасов. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под обстрелом оказались поселки Александровка и шахты «Трудовская» на западе Донецка и район поселка Гольмовский (Горловка), - говорится в сообщении СЦКК.

Украинские военные применяли 82-миллиметровые минометы, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

Ранее сообщалось, что накануне в результате украинского обстрела поселка Трудовские ранения получили два мирных жителя. У женщины осколочное ранение ноги, у мужчина – спины. Такое вот "перемирие".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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