От коронавируса в ДНР за сутки выздоровели 12 человек
За все время коронавируса в ДНР выявили у 1477 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Об этом сегодня сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.
- По результатам двух отрицательных тестов выписано еще 12 человек. Всего от коронавируса в ДНР выздоровели 703 человека, 87 пациентов умерли, - говорится в сообщении Минздрава.
Эпидемиологи напоминают: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.
В ДНР продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.
ИСТОЧНИК KP.RU