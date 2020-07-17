17 Июль 2020 2020-07-17T14:27:52+03:00

От коронавируса в ДНР за сутки выздоровели 12 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

На лечении от коронавируса в ДНР находятся 703 пациента

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За все время коронавируса в ДНР выявили у 1477 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Об этом сегодня сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.

- По результатам двух отрицательных тестов выписано еще 12 человек. Всего от коронавируса в ДНР выздоровели 703 человека, 87 пациентов умерли, - говорится в сообщении Минздрава.

Эпидемиологи напоминают: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В ДНР продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU