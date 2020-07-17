Стали известны подробности ДТП под Липецком, в котором пострадали жители ДНР
Восемь жителей ДНР пострадали в ДТП в Елецком районе Липецкой области сегодня, 17 июля. Трое из них получили серьезные травмы и были госпитализированы в Елецкую районную больницу. Остальные - отправились дальше. Им рекомендовано амбулаторное лечение. Об этом «КП» сообщили в Госавтоинспекции Республики.
- Травмированы восемь человек, трое из них – госпитализированы. Все пострадавшие жители ДНР. В автобусе вместе с двумя водителями находились сорок четыре человека. Перевозчик донецкий, - сказали в ГАИ МВД ДНР.
По какой причине произошло столкновение – разбираются российские правоохранители.
Напомним,что автобус столкнулся с микроавтобусом «Газель» на 375-м км трассы М-4 «Дон» в Елецком муниципальном районе. В результате столкновения рейсовый автобус загорелся. Прибывшие спасатели оперативно его потушили.
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ИСТОЧНИК KP.RU