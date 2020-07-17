2020-07-17T12:47:47+03:00
Происшествия

Стали известны подробности ДТП под Липецком, в котором пострадали жители ДНР

Пассажирский автобус ехал из Донецка в Санкт-Петербург
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Стали известны подробности ДТП под Липецком, в котором пострадали жители ДНР. Фото: МЧССтали известны подробности ДТП под Липецком, в котором пострадали жители ДНР. Фото: МЧС
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Восемь жителей ДНР пострадали в ДТП в Елецком районе Липецкой области сегодня, 17 июля. Трое из них получили серьезные травмы и были госпитализированы в Елецкую районную больницу. Остальные - отправились дальше. Им рекомендовано амбулаторное лечение. Об этом «КП» сообщили в Госавтоинспекции Республики.

- Травмированы восемь человек, трое из них – госпитализированы. Все пострадавшие жители ДНР. В автобусе вместе с двумя водителями находились сорок четыре человека. Перевозчик донецкий, - сказали в ГАИ МВД ДНР.

По какой причине произошло столкновение – разбираются российские правоохранители.

Напомним,что автобус столкнулся с микроавтобусом «Газель» на 375-м км трассы М-4 «Дон» в Елецком муниципальном районе. В результате столкновения рейсовый автобус загорелся. Прибывшие спасатели оперативно его потушили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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