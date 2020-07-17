2020-07-17T12:08:13+03:00
Общество

17 июля в Луганске пройдут ливни

Они ожидаются днем и вечером
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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17 июля в ЛНР ожидаются ливни17 июля в ЛНР ожидаются ливниФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Ливни ожидаются местами на территории Луганской Народной Республики днем и вечером 17 июля. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- Днем и вечером 17 июля в Луганске и местами на территории Республики ожидаются ливни, - прогнозируют синоптики.

Обычно ливень начинается и прекращается внезапно, его спутниками становятся шквалистые порывы ветра, гром и молнии. Ливни опасны тем, что неожиданно и быстро выпадает огромное количество воды и не успевает впитаться или незаметно стечь, мощные потоки могут вымывать почву, образовывая обширные овраги, оползни и провалы грунта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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