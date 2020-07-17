17 июля в Луганске пройдут ливни
Ливни ожидаются местами на территории Луганской Народной Республики днем и вечером 17 июля. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
- Днем и вечером 17 июля в Луганске и местами на территории Республики ожидаются ливни, - прогнозируют синоптики.
Обычно ливень начинается и прекращается внезапно, его спутниками становятся шквалистые порывы ветра, гром и молнии. Ливни опасны тем, что неожиданно и быстро выпадает огромное количество воды и не успевает впитаться или незаметно стечь, мощные потоки могут вымывать почву, образовывая обширные овраги, оползни и провалы грунта.
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ИСТОЧНИК KP.RU