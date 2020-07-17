2020-07-17T10:58:02+03:00
Политика

На сторону ДНР перешел еще один украинский военнослужащий

Об этом сообщили в Управлении Народной милиции
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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На сторону ДНР перешел еще один украинский военнослужащий. Фото: УНМНа сторону ДНР перешел еще один украинский военнослужащий. Фото: УНМ
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Военнослужащий украинской армии перешел на сторону Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции.

- Благодаря совместным действиям НМ ДНР и силовых структур Республики был обеспечен безопасный переход военнослужащего одного из подразделений оперативной тактической группировки «Восток». Сейчас он находится в безопасности, его жизни и здоровью ничего не угрожает, - говорится в сообщении.

Это не первый случай перехода украинских военных и сотрудников спецслужб на сторону Республики. Так, в прошлом году к ДНР присоединился бывший замначальника режимно-секретной части Донецкого областного военного комиссариата ВСУ Юрий Аушев. Он начал воинскую карьеру в 2004 году. До начала конфликта служил в управлении военного комиссариата Донецка. В 2014-м был переведен в Мариуполь. На сторону ДНР перешел после окончания контракта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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