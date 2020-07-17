Погода в Луганске на день: 17 июля - гроза и штормовое предупреждение

17 Июль 2020 2020-07-17T01:54:11+03:00

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В Луганске, по прогнозу синоптиков, температура воздуха 17 июля будет колебаться от +13 градусов ночью до +29 градусов днем.

- Ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, утром и днем местами кратковременный дождь, - прогнозируют синоптики.

Отмечается, что в этот день луганчан ждет гроза и усиление ветра до 20 метров в секунду.

- Во второй половине ночи, днем 17 июля в Луганске и местами по территории Республики ожидаются грозы, при грозах усиление восточного ветра до 15-20 метров в секунду, - предупреждают синоптики.

Народный прогноз погоды: В прежние времена смотрели, нет ли жёлтых листьев на деревьях, если есть, то осень рано наступит. Наши предки в этот день наблюдали, как «играет месяц». Если он виден при восходе, то кажется перебегающим с места на место, изменяет свой цвет и прячется в облака. Такая «игра» предшествует хорошему урожаю.

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ИСТОЧНИК KP.RU