2020-07-17T01:42:36+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: Вечером 17 июля ожидается сильный дождь

Температура воздуха прогреется до 26 градусов тепла
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Весь день в Донецке будет облачнымВесь день в Донецке будет облачнымФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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В пятницу, 17 июля, погода в столице Донецкой Народной Республики будет пасмурной. По прогнозу синоптиков температура воздуха поднимется до 26 градусов тепла.

- Весь день в Донецке будет облачным, - говорится в сообщении синоптиков. - Вечером будет идти сильный дождь.

Утром температура воздуха покажет 20 градусов тепла, днем станет теплее – до 26 градусов выше нуля, вечером столбик термометра зафиксирует 18 градусов тепла.

Скорость ветра до 3,6 метров в секунду.

Народный прогноз погоды: В прежние времена смотрели, нет ли жёлтых листьев на деревьях, если есть, то осень рано наступит. Наши предки в этот день наблюдали, как «играет месяц». Если он виден при восходе, то кажется перебегающим с места на место, изменяет свой цвет и прячется в облака. Такая «игра» предшествует хорошему урожаю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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