Погода в Донецке на день: Вечером 17 июля ожидается сильный дождь
В пятницу, 17 июля, погода в столице Донецкой Народной Республики будет пасмурной. По прогнозу синоптиков температура воздуха поднимется до 26 градусов тепла.
- Весь день в Донецке будет облачным, - говорится в сообщении синоптиков. - Вечером будет идти сильный дождь.
Утром температура воздуха покажет 20 градусов тепла, днем станет теплее – до 26 градусов выше нуля, вечером столбик термометра зафиксирует 18 градусов тепла.
Скорость ветра до 3,6 метров в секунду.
Народный прогноз погоды: В прежние времена смотрели, нет ли жёлтых листьев на деревьях, если есть, то осень рано наступит. Наши предки в этот день наблюдали, как «играет месяц». Если он виден при восходе, то кажется перебегающим с места на место, изменяет свой цвет и прячется в облака. Такая «игра» предшествует хорошему урожаю.
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ИСТОЧНИК KP.RU