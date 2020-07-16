На Украине признали, что у Донбасса есть единственный источник питьевой воды – и даже его обстреливают ВСУ

16 Июль 2020 2020-07-16T22:06:21+03:00

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Спустя шесть с половиной лет с начала войны на Украине признали, что в Донецкой области есть единственный источник питьевой воды – канал «Северский Донец – Донбасс». И этот объект постоянно обстреливается украинской армией.

В подконтрольной Киеву Донецкой облгосадминистрации (ОГА) вынуждены были признать, что для водоснабжения Донбасса не подходят подземные воды – из-за их загрязнения в результате военных действий и закрытия шахт. Об этом сообщила заместитель директора департамента ЖКХ Донецкой ОГА Лариса Гусева.

В 2019 году была создана рабочая группа, которая собрала базу данных со скважин с водой.

- Все подземные горизонты, которые есть на территории области, очень насыщены химическими и токсичными элементами. Лабораторные исследования показали, что без очень высокой степени очистки мы не сможем эту воду использовать как питьевую, – сказала Гусева.

Она отметила, что такая очистка будет стоить дороже, чем добыча золота. А ситуация с качеством подземных вод – это не только последствия боевых действий. Это последствия и закрытия шахт еще с 90-х годов.

- Поэтому альтернативных источников водоснабжения в Донецкой области, кроме как канал «Северский Донец – Донбасс», нет, - сделала вывод украинская чиновница.

Впрочем, для украинских военных подобные заявления – не повод для прекращения обстрелов главного источника, который обеспечивает питьевой водой жителей по обе стороны линии разграничения.

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ИСТОЧНИК KP.RU