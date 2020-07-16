17 июля на один день открывается контрольно-пропускной пункт «Еленовка»

16 Июль 2020 2020-07-16T19:39:03+03:00

Пропускной пункт откроют на день Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Об этом сообщили в Межведомственном штабе ДНР

Изменить размер текста: A A

17 июля на один день открывается контрольно-пропускной пункт на линии разграничения с Украиной «Еленовка». Об этом сообщили в оперативном Межведомственном штабе Донецкой Народной Республики.

Отмечается, что контрольно-пропускной пункт будет работать с 9.00 до 18.00.

В Штабе рассказали, что въехать на территорию Республики и въехать в Украину можно согласно правилам.

- Для въезда в ДНР необходимо обязательно разрешение Межведомственного оперативного штаба, - объясняют в Штабе. - Для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины или Донецкой Народной Республики, временно подконтрольной Украине.

Все, кто прибудет в ДНР – подлежат обязательной двухнедельной обсервации.

- Обсервация обеспечивается учреждениями здравоохранения ДНР и является бесплатной, - сказали в Межведомственном штабе.

О работе пропускного пункта «Еленовка» в другие дни – будет сообщено дополнительно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Анонимы сообщили о минировании зданий Донецка и Макеевки – полиция ДНР проверяет информацию

Об этом сообщили в МВД Республики (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU