2020-07-16T19:39:03+03:00
Политика

17 июля на один день открывается контрольно-пропускной пункт «Еленовка»

Об этом сообщили в Межведомственном штабе ДНР
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Пропускной пункт откроют на деньПропускной пункт откроют на деньФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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17 июля на один день открывается контрольно-пропускной пункт на линии разграничения с Украиной «Еленовка». Об этом сообщили в оперативном Межведомственном штабе Донецкой Народной Республики.

Отмечается, что контрольно-пропускной пункт будет работать с 9.00 до 18.00.

В Штабе рассказали, что въехать на территорию Республики и въехать в Украину можно согласно правилам.

- Для въезда в ДНР необходимо обязательно разрешение Межведомственного оперативного штаба, - объясняют в Штабе. - Для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины или Донецкой Народной Республики, временно подконтрольной Украине.

Все, кто прибудет в ДНР – подлежат обязательной двухнедельной обсервации.

- Обсервация обеспечивается учреждениями здравоохранения ДНР и является бесплатной, - сказали в Межведомственном штабе.

О работе пропускного пункта «Еленовка» в другие дни – будет сообщено дополнительно.

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Об этом сообщили в МВД Республики (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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