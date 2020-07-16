17 июля на один день открывается контрольно-пропускной пункт «Еленовка»
17 июля на один день открывается контрольно-пропускной пункт на линии разграничения с Украиной «Еленовка». Об этом сообщили в оперативном Межведомственном штабе Донецкой Народной Республики.
Отмечается, что контрольно-пропускной пункт будет работать с 9.00 до 18.00.
В Штабе рассказали, что въехать на территорию Республики и въехать в Украину можно согласно правилам.
- Для въезда в ДНР необходимо обязательно разрешение Межведомственного оперативного штаба, - объясняют в Штабе. - Для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины или Донецкой Народной Республики, временно подконтрольной Украине.
Все, кто прибудет в ДНР – подлежат обязательной двухнедельной обсервации.
- Обсервация обеспечивается учреждениями здравоохранения ДНР и является бесплатной, - сказали в Межведомственном штабе.
О работе пропускного пункта «Еленовка» в другие дни – будет сообщено дополнительно.
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Об этом сообщили в МВД Республики (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU