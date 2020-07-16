В Донецке стали доступны тесты ПЦР на коронавирус

16 Июль 2020 2020-07-16T20:24:35+03:00

Результат этого теста необходим, если вы собираетесь ехать в РФ

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В Донецке в одной из частных лабораторий теперь можно сделать тест ПЦР на коронавирусную инфекцию. Именно наличие такого теста будет вам необходимо, если вы решили поехать в РФ.

Цена теста на сегодня составляет - 2520 рублей.

- Достаточно немало, нужно признать, особенно, если решили путешествовать с семьей. То есть теперь поездка в Россию станет для многих недоступной, - говорит дончанин Сергей Белов. - Да, отменили самоизоляцию 14 дней, но стоимость теста не покарману будет многим.

Сделать такой тест можно и в России в течение трех дней с момента прибытия.

Ранее было опубликовано Постановление Главного государственного санитарного врача РФ, согласно которому в течение трех календарных дней, со дня прибытия на территорию Российской Федерации, иностранцы, а также граждане России обязаны пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

Тест можно не проходить иностранцам, которые не ранее, чем за три дня до прибытия на территорию РФ, сделали тест на коронавирус методом ПЦР, и об отрицательном результате которого у них имеется подтверждающий документ.

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ИСТОЧНИК KP.RU