Обстрелом ВСУ ранены два жителя Донецка

16 Июль 2020 2020-07-16T18:25:31+03:00

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В результате украинского обстрела поселка Трудовские, что на западной окраине Донецка, ранения получили два мирных. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины поселка шахты «Трудовская» получили ранения женщина 1961 года рождения, проживающая по адресу: улица Бакия, 13а, и мужчина 1987 года рождения, проживающий по адресу: улица Безлесная, 3а, - говорится в сообщении ведомства.

В СЦКК рассказали, что женщина получила осколочное ранение ноги, мужчина – спины.

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ИСТОЧНИК KP.RU