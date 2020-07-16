Жители подконтрольного Киеву Донбасса заставили украинских солдат убрать бронетехнику с поселка

16 Июль 2020 2020-07-16T18:17:21+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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Жители подконтрольного Киеву поселка Новозвановка заставили солдат вооруженных формирований Украины убрать бронетехнику за пределы поселка. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- После того, как бойцы 30-й бригады ВСУ совершили наезд на автобусную остановку, едва не задавив трех пенсионеров, сельчане написали коллективное обращение главе так называемой Луганской областной военно-гражданской администрации Сергею Гайдаю и в Попаснянский районный совет, - рассказал он.

Филипоненко отметил, что разведка Республики зафиксировала перемещение трех боевых машин пехоты и одного бронеавтомобиля за пределы населенного пункта.

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ИСТОЧНИК KP.RU