Жители подконтрольного Киеву Донбасса заставили украинских солдат убрать бронетехнику с поселка
Жители подконтрольного Киеву поселка Новозвановка заставили солдат вооруженных формирований Украины убрать бронетехнику за пределы поселка. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
- После того, как бойцы 30-й бригады ВСУ совершили наезд на автобусную остановку, едва не задавив трех пенсионеров, сельчане написали коллективное обращение главе так называемой Луганской областной военно-гражданской администрации Сергею Гайдаю и в Попаснянский районный совет, - рассказал он.
Филипоненко отметил, что разведка Республики зафиксировала перемещение трех боевых машин пехоты и одного бронеавтомобиля за пределы населенного пункта.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Диверсанты ВСУ, погибшие под Горловкой, оказались иностранными наемниками
Народной милиции ДНР удалось установить их личности (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU