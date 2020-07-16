Найденный под Горловкой диверсант ВСУ оказался гражданином Эстонии

16 Июль 2020 2020-07-16T15:49:42+03:00

Он был экипирован дорогостоящим снаряжением и оружием производства стран НАТО

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У погибшего в районе Горловке диверсанта вооруженных формирований Украины был обнаружен паспорт гражданина Эстонии на имя Миколы Ильина. Об этом сообщил сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Отмечается, что специалисты Народной милиции Республики провели дополнительный осмотр места подрыва диверсионной группы для установления истинных причин произошедшего.

- Диверсант был экипирован дорогостоящим снаряжением и оружием производства стран НАТО, которое используют спецподразделения и диверсионно-разведывательные группы, - рассказал Эдуард Александрович.

Басурин добавил, что бы найден автомат АКС-74, облегченный шлем MICH/ACH-ССО (FAST), бронежилет LBT6094, прибор ночного видения AN/PVS-14 производства США, баллистические очки ESS Crossbow, тактический фонарь с инфракрасным режимом работы, а также экшн-камера Contour ROAM Hands-free HD, которая использовалась для фиксации действий диверсантов.

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ИСТОЧНИК KP.RU