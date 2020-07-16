2020-07-16T15:49:42+03:00
Политика

Найденный под Горловкой диверсант ВСУ оказался гражданином Эстонии

Он был экипирован дорогостоящим снаряжением и оружием производства стран НАТО
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
Поделиться:
Диверсант ВСУ оказался гражданином Эстонии. Фото: УНМ ДНРДиверсант ВСУ оказался гражданином Эстонии. Фото: УНМ ДНР
Изменить размер текста:

У погибшего в районе Горловке диверсанта вооруженных формирований Украины был обнаружен паспорт гражданина Эстонии на имя Миколы Ильина. Об этом сообщил сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Отмечается, что специалисты Народной милиции Республики провели дополнительный осмотр места подрыва диверсионной группы для установления истинных причин произошедшего.

- Диверсант был экипирован дорогостоящим снаряжением и оружием производства стран НАТО, которое используют спецподразделения и диверсионно-разведывательные группы, - рассказал Эдуард Александрович.

Басурин добавил, что бы найден автомат АКС-74, облегченный шлем MICH/ACH-ССО (FAST), бронежилет LBT6094, прибор ночного видения AN/PVS-14 производства США, баллистические очки ESS Crossbow, тактический фонарь с инфракрасным режимом работы, а также экшн-камера Contour ROAM Hands-free HD, которая использовалась для фиксации действий диверсантов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Киевские силовики разместились в частных домах поселка Мироновский

А на приусадебных территориях разместили бронетехнику (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Анонимы сообщили о минировании зданий Донецка и Макеевки – полиция ДНР проверяет информацию
Обстрелом ВСУ ранены два жителя Донецка
Жители подконтрольного Киеву Донбасса заставили украинских солдат убрать бронетехнику с поселка
Коронавирус в ЛНР за все время зарегистрирован у 583 жителей
Наемник из США – Шон Фуллер: В ДНР установили личность погибшего под Горловкой украинского диверсанта
Найденный под Горловкой диверсант ВСУ оказался гражданином Эстонии
Срочное заявление НМ ДНР: Под Горловкой обнаружено тело второго диверсанта ВСУ
Нужно ли жителям ДНР по приезду в Россию делать тест на коронавирус
Киевские силовики разместились в частных домах поселка Мироновский
Украинская армия выпустила по ДНР 39 боеприпасов
Коронавирус в ДНР зарегистрирован еще у 18 жителей
Погода в Луганске на день: 16 июля температура воздуха поднимется до +28 градусов
Погода в Донецке на день: 16 июля будет облачно, до +26
Редкая комета NeoWise будет видна дончанам невооруженным глазом до 23 июля
В Донецке подростки у водоема нашли сумку с боеприпасами
«Родился в рубашке»: В Шахтерске легковой автомобиль врезался в прицеп грузового тягача
Донецкий политолог: Верховная рада Украины сегодня фактически денонсировала Минские соглашения по Донбассу
Донецк передал Киеву тело диверсанта ВСУ, подорвавшегося на мине под Горловкой
Минирование офисного центра в Донецке: Информация о наличии взрывного устройства не подтвердилась
В центре Донецка эвакуируют работников офисного центра «Столичный» из-за подозрения на минирование
В годовщину удара украинской авиации в Снежном местные жители возложили цветы
Коронавирус в ЛНР за сутки выявили у одного жителя
Пострадавшие при обстреле Александровки мать и сын находятся в удовлетворительном состоянии