Киев перебросил снайперов на передовую в Донбасс

16 Июль 2020 2020-07-16T21:02:29+03:00

На полевой артиллерийский склад «ООС» в район населенного пункта Дружковка направлено снайперское вооружение. Фото: facebook.com/штаб "ООС"

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР

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Вооруженные формирования Украины перебросили снайперов на передовые позиции в Донбасс. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- Несмотря на периодические беспочвенные заявления украинских политиков о необходимости урегулирования конфликта в Донбассе мирным путем, командование ВСУ принимает очередные немиролюбивые решения, - говорит он. - Об этом свидетельствует факт прибытия в подразделения 25-й бригады ВСУ трех снайперских пар, прошедших подготовку в учебном центре «Десна» под руководством канадских инструкторов.

Филипоненко отметил, что две пары снайперов прибыли в Троицкое.

На полевой артиллерийский склад «ООС» в район населенного пункта Дружковка направлено 5 250 снайперских патронов калибра 7,62 на51 миллиметров, 10 снайперских винтовок UAR-10 и 6 винтовок Remington 700 Varmint, - рассказал Иван Филипоненко.

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ИСТОЧНИК KP.RU