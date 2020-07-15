2020-07-15T11:05:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР: За сутки медики выписали 40 человек с полным выздоровлением от COVID-19

С начала пандемии коронавирус в ДНР был выявлен у 1426 жителей
Екатерина Сорока
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Кроме того, свою работу продолжает круглосуточная горячая линия Минздрава – 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефоновКроме того, свою работу продолжает круглосуточная горячая линия Минздрава – 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефоновФото: Алексей БУЛАТОВ
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За прошедшие сутки местные медики выписали из больниц 40 человек с полным выздоровлением от COVID-19.

Новые случаи заболевания также есть. По результатам тестов за 14 июля коронавирус в ДНР выявлен еще у 28 жителей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

— Все случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении. — Кроме того, зарегистрирован 2 летальных случая – мужчина в возрасте 80 лет и женщина в возрасте 83 лет.

По состоянию на утро 15 июля в ДНР зарегистрировано и подтверждено 1426 случаев инфекции COVID-19 с начала пандемии, из них 681 пациент на лечении, 661 человек выздоровел, летальных случаев 84.

— Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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