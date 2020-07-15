ВСУ пригнали «Грады» к населенному пункту вблизи линии соприкосновения на юге Донбасса
Несколько установок реактивной артиллерии украинской армии обнаружили вблизи линии соприкосновения на юге Донбасса, а именно в районе населенного пункта Волноваха. Об этом сообщила разведка Народной милиции ДНР.
— За прошедшие сутки в районе населенного пункта Волноваха установлены три реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» в непосредственной вблизи от жилых домов, — говорится в сообщении.
Напомним, что на протяжении военного конфликта в Донбассе ВСУ активно использовали реактивную артиллерию для беспорядочного обстрела жилых районов Республики. Пока в 2015 году Минскими соглашениями установили, что «Грады» и прочие РЗСО должны быть отведены на расстояние не меньше 70 километров. Но Украина решила проигнорировать и эту договоренность.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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