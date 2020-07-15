Погода в Донецке на надень: 15 июля безоблачному утру на смену придет пасмурная погода
Как и обещали синоптики, некоторое время в Республике будет похолодание, после чего вернется былая летняя жара. Пока что прогноз на 15 июля показывает, что в Донецке будет облачно. Небо покроют густые облака, но осадки при этом не прогнозируются. Температура воздуха в середине дня поднимется до 23 градусов тепла.
Ветер будет дуть в западном направлении со скоростью выше средней. Скорость воздушных потоков в середине дня составит до 13 метров в секунду.
Народный прогноз погоды. В прежние времена 15 июля был праздник Берегини. Берегиня почиталась хранительницей от зла и защитницей здоровья. К этому времени наши предки заметили, что к 15 июля на деревьях могут «проглядываться» уже первые желтые листья. Если так произошло, то значит, что осень наступит рано и зима будет ранней.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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