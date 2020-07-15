Погода в Луганске на день: 15 июля синоптики прогнозируют до 25 градусов тепла

15 Июль 2020 2020-07-15T08:01:13+03:00

Время восхода солнца в столице ЛНР 15 июля – 03.55, время захода – 20.57 Фото: Алина Ефименко

А также несущественные осадки и сильный ветер в середине дня

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15 июля погода в Луганске по прогнозам синоптиков будет с переменной облачностью, несущественными осадками и ветром (скорость воздушных потоков днем составит до 14 метров в секунду). Температура воздуха в этот день поднимется до 25 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

— На территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью местами слабый кратковременный дождь, днем без существенных осадков; ветер западный 9-14 м/с, температура воздуха ночью 9-14, днем 20-25 градусов тепла, — говорится в сообщении.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 21-23 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 20-22 градуса выше нуля днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют до плюс 21-23 градусов днем.

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ИСТОЧНИК KP.RU