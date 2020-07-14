Погода в Донецке на день: 14 июля дончан ждут осадки

14 Июль 2020 2020-07-14T07:54:27+03:00

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Летняя жара, которая обрушилась на дончан в июне, сменилась долгожданными свежестью, прохладой. Все это принесли дожди с грозами.

Во вторник, 14 июля,с утра и до самого вечера небо в Донецке будет скрыто за облаками. Нас ожидает сильный дождь, который будет идти почти весь день, постепенно ослабевая, прекратится.

Синоптики предупреждают, что возможна гроза с градом. Днем температура воздуха в Донецке +23, ночью +17.

14 июля отмечается день памяти святых чудотворцев бессребренников Космы и Дамиана. В крестьян в это время начинался сенокос: «Кузьма и Демьян пришли - на покос пошли». К этому времени поспевает малина, первые овощи.

Такая погода продержится вплоть до выходных и подарит дончанам небольшую передышку от зноя.

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ИСТОЧНИК KP.RU