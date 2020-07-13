2020-07-13T22:03:26+03:00
Политика

Пьяные водители в ЛНР за выходные дни убили двоих жителей

Еще трое жителей получили травмы [видео]
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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От удара в столб машина загорелась, но пьяный водитель выжил. Фото: МВД ЛНРОт удара в столб машина загорелась, но пьяный водитель выжил. Фото: МВД ЛНР
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Два человека погибли и три пострадали в дорожно-транспортных происшествиях, произошедших 11-12 июля на территории Республики по вине пьяных водителей. Об этом сегодня сообщили в центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.

11 июля водитель автомобиля Mercedes Benz наехал на женщину 1978 года рождения, которая переходила дорогу по пешеходному переходу в районе луганского стадиона «Авангард». Пострадавшая умерла в больнице от телесных повреждений.

12 июля в поселке Селезневка Перевальского района пьяный водитель автомобиля ВАЗ-211440 не справился с управлением и совершил наезд на металлическую опору газопровода. В результате пассажир 1987 года рождения скончался на месте. Водитель и еще два пассажира 1982 и 1987 годов рождения с травмами были госпитализированы в Перевальскую городскую больницу. Лишь случайно не взорвался газопровод.

В этот же день в столице ЛНР пьяный водитель Chevrolet Lacetti на большой скорости наехал на железный столб. В результате загорелась машина, а «летчика» с травмами госпитализировали в Луганскую городскую больницу.

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Происшествие случилось на дороге в районе квартала «Азовье» (подробнее)

В столице ЛНР пьяный водитель Chevrolet Lacetti на большой скорости наехал на железный столб.официальный сайт МВДЛНР - http://mvdlnr.ru/ группа в соцсети "ВКонтакте" - https://vk.com/mvdlnr группа в соцсети "Одноклассники" - https://ok.ru/mvdlnr группа в соцсети Facebook - https://www.facebook.com/mvdlnr

ИСТОЧНИК KP.RU

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