2020-07-13T20:49:18+03:00
Политика

В Донбассе кладбищенские воры раскурочили 46 могил

Трое вандалов действовали на подконтрольной Киеву территории Красноармейского района
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Один из задержанных вандалов рассказал, как курочили могилы. Фото: НПУОдин из задержанных вандалов рассказал, как курочили могилы. Фото: НПУ
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За два месяца вандалы раскурочили 46 могил в подконтрольном Киеву Красноармейском (переименован в Покровский) районе. Злоумышленники воровали с кладбищ металлические предметы. Недавно их задержали сотрудники украинской полиции.

В мае-июне в полицию Красноармейска (переименован в Покровск) стали поступать заявления от жителей о том, что неизвестные повредили могилы их умерших родственников.

- Выяснилось, что к демонтажу металлических предметов в Родинском, Гродовке, Новоэкономическом и Ровном причастны двое ранее судимых жителей Димитрова (переименован в Мирноград), 19 и 24 лет. Молодые люди работали в паре, распределив между собой роли. Также был установлен еще один злоумышленник - 32-летний ранее судимый житель Родинского. Он воровал металлические предметы с могил на кладбище в родном поселке, – отметили в райотделе полиции.

Вандалы похищали ограждения, швеллера, трубы, рельсы, которые в дальнейшем сдавали как металлолом. А полученные деньги тратили на водку и еду.

Обвинительные акты уже направлены в суд. Злоумышленникам за совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст.297 («Надругательство над могилой») Уголовного кодекса Украины, светит лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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