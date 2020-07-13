19 июля одному из лучших тренеров донецкого «Шахтера» Виктору Носову исполнилось бы 80

1965 год. Крайний справа - Виктор Носов. Фото: Из архива Вячеслава Шарафутдинова

19 июля одному из лучших тренеров в истории донецкого «Шахтера» Виктору Носову исполнилось бы 80 лет.

- Если реально посмотреть, то единственный раз, когда «Шахтер» мог стать чемпионом Советского Союза, было во время руководства Виктора Носова в 1979 году, - заявил «КП» пресс-атташе футбольного клуба «Шахтер» с 1995 по 2001 год Вячеслав Шарафутдинов.

«Шахтер» дважды становился обладателем Кубка СССР. В 1980 году горняки играли полуфинал в Москве со «Спартаком» в Лужниках, из их состава был убран Старухин. Судья поймал его на том, что он что-то ему сказал во время матча.

- Одна желтая карточка, вторая, красная. Еще кто-то из наших ребят получил травму. Так «Шахтер» вышел на футбольное поле в резко ослабленном составе и, казалось, у него нет шансов. Но «Шахтер» победил «Спартак». В финал вышло также тбилисское «Динамо», которое тогда было приличной еврокубковой командой. Многим казалось, что оно фаворит. Но мы выиграли со счетом 2:1. Это была работа Носова! – рассказал Вячеслав Шарафутдинов.

А через три года все повторилось. Опять под руководством Виктора Васильевича, когда даже произошла смена поколений – ушли Дегтерев, Старухин и многие другие игроки, «Шахтер» выиграл Кубок.

Виктор Носов - воспитанник донецкого «Шахтера». Играл на позиции центрального защитника. Выступал за «Шахтер» (Сталино), ЦСКА (Москва), СКА (Ростов-на-Дону), «Шахтер» (Донецк) и «Ворскла» (Полтава). В конце 1980-х работал на Мальдивах главным тренером клуба «Виктори». Был тренером-консультантом в шепетовском «Темпе». С 2002 по 2005 год работал на руководящих должностях в Донецкой юношеской спортшколе «Шахтера». С февраля 2008-го был директором департамента детско-юношеского футбола ФК «Металлург» (Донецк).

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