Погода в Луганске на день: 13 июля ожидаются гроза, град и жара до 31 градусов
13 июля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и град. Ветер восточный 9-14 м/с, при грозе порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха днем 26-31 градус тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 29-31 градус тепла. Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха днем ожидается 28-30 градусов выше нуля.
14 июля ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь с грозой и слабым градом. Температура воздуха ночью 13-18, днем 23-28 градусов тепла. 15 июля - переменная облачность, местами слабый кратковременный дождь, гроза, порывы ветра до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 12-17, днем 22-27 градусов выше нуля.
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ИСТОЧНИК KP.RU