2020-07-13T08:50:23+03:00
Политика

Погода в Луганске на день: 13 июля ожидаются гроза, град и жара до 31 градусов

Восточный ветер будет дуть со скоростью до 18 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Луганске и на территории ЛНР ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Фото МЧС ЛНРВ Луганске и на территории ЛНР ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Фото МЧС ЛНР
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13 июля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и град. Ветер восточный 9-14 м/с, при грозе порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха днем 26-31 градус тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 29-31 градус тепла. Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха днем ожидается 28-30 градусов выше нуля.

14 июля ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь с грозой и слабым градом. Температура воздуха ночью 13-18, днем 23-28 градусов тепла. 15 июля - переменная облачность, местами слабый кратковременный дождь, гроза, порывы ветра до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 12-17, днем 22-27 градусов выше нуля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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