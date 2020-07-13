Погода в Донецке на день: 13 июля будет кратковременный дождь, гроза и до +31 градуса

13 Июль 2020 2020-07-13T08:01:58+03:00

В Донецке на смену засухе и жаре идут дожди и более прохладная погода

В Донецке будет дуть восточный ветер со скоростью до 5 метров в секунду

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13 июля в Донецке и Донецкой Народной Республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Утром температура воздуха составит от +22 до +26 градусов. Днем воздух прогреется до 29 — 31 градуса выше нуля. Вечером ожидается +29... +24.

Ветер будет дуть в восточном и северо-восточном направлении со скоростью от 2 до 5 м/с. При грозе порывами до 10 м/с.

13 июля почитают 12 апостолов. В современной истории день приурочен к воспоминаниям о сибирском чудотворце Софронии, который был причислен к святым в XX веке. В народе же этот день получил название «Полупетр», «макушка лета» или «поминки по весне». По приметам, если кукушка продолжительно поет, лето обещает быть теплым и продолжительным, снег упадет позже. На рассвете появится роса – к ясной погоде, нет росы – дождь пойдет. Облака золотистой окраски – к дождю.

14 июля ожидается дождь и похолодание. Днем будет 22-24 градуса. Восточный ветер сменится на западный, который будет дуть со скоростью от 3 до 6 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU