В ДНР открыли три новых автобусных международных маршрута

12 Июль 2020 2020-07-12T21:57:33+03:00

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С начала года в ДНР организовали восемь новых автобусных маршрутов, три из них - международных. Об этом сегодня сообщили в Министерстве транспорта Республики.

- С начала года нами было открыто восемь новых автобусных маршрутов: один пригородный, четыре междугородных, три международных маршрута сообщением Донецк – Майкоп, Донецк – Анапа, Макеевка – Геленждик, - говорится в сообщении.

Этим летом планируется открытие дополнительных маршрутов в направлении Анапы, Геленджика и Крыма. После снятия ограничений на въезд в Новоазовский район, введенных для предотвращения распространения коронавируса, будут также организованы дополнительные рейсы к курортам Приазовья – Седово и Безыменному.

Напомним, что со 2 июля после временных ограничений в связи с коронавирусом движение по международным маршрутам в Россию возобновлено.

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ИСТОЧНИК KP.RU